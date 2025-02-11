Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 11 февраля
В среду, 11 февраля, продолжается турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 2-й круг. Расписание 11 февраля:
- 14:00. Каролин Гарсия (Франция) — Жасмин Паолини (Италия).
- 14:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Кристина Букша (Испания).
- 14:00. Софья Кенин (США) — Алисия Паркс (США).
- 14:00. Линда Носкова (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
- 15:30. Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина).
- 15:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Мирра Андреева (Россия).
- 15:30. Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).
- 15:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Питон Стирнс (США).
- 17:00. Магда Линетт (Польша) — Магдалена Френх (Польша).
- 17:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Онс Жабер (Тунис).
- 17:00. Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США).
- 18:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия).
- 18:30. Дарья Касакина (Россия) — Элина Аванесян (Армения).
- 20:00. Паула Бадоса (Испания) — Аманда Анисимова (США).
Комментарии