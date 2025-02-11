Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 11 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 11 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 11 февраля, продолжается турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 2-й круг. Расписание 11 февраля:

  • 14:00. Каролин Гарсия (Франция) — Жасмин Паолини (Италия).
  • 14:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Кристина Букша (Испания).
  • 14:00. Софья Кенин (США) — Алисия Паркс (США).
  • 14:00. Линда Носкова (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
  • 15:30. Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина).
  • 15:30. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Мирра Андреева (Россия).
  • 15:30. Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).
  • 15:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Питон Стирнс (США).
  • 17:00. Магда Линетт (Польша) — Магдалена Френх (Польша).
  • 17:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Онс Жабер (Тунис).
  • 17:00. Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США).
  • 18:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия).
  • 18:30. Дарья Касакина (Россия) — Элина Аванесян (Армения).
  • 20:00. Паула Бадоса (Испания) — Аманда Анисимова (США).
Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android