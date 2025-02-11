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Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 11 февраля

В среду, 11 февраля, продолжается турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 2-й круг. Расписание 11 февраля: