Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 11 февраля

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Во вторник, 11 февраля, продолжится хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1-й круг. Расписание 11 февраля:

13:30. Лука Нарди (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

15:30. Александр Бублик (Казахстан) — Ришар Гаске (Франция).

17:00. Люка Ван Аш (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция).

18:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Мануэль Гинар (Франция).

19:30. Клеман Шидех (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия).

20:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

21:30. Чжан Чжичжэнь (Китай) — Кентен Алис (Франция).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. На нём сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.