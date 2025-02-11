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Джокович: Алькарас выделяется не только как игрок. Это впечатляет

Джокович: Алькарас выделяется не только как игрок. Это впечатляет
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович считает четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса харизматичным человеком.

«Алькарас выделяется не только своей игрой, исключительными достижениями и результатами для столь юного возраста, но и как человек очень харизматичный, честный и добрый ко всем. А когда он проигрывает, то проигрывает с улыбкой, что действительно впечатляет. Он такой молодой парень, у которого нет большого опыта, но который ведёт себя так, будто он находится в туре уже 10 лет или больше», — приводит слова Джоковича Vijesti.

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