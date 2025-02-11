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Экс-игрок топ-10 Люка Пуй перенёс операцию на порванном ахилле

Экс-игрок топ-10 Люка Пуй перенёс операцию на порванном ахилле
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Бывшая 10-я ракетка мира, 30-летний французский теннисист Люка Пуй перенёс операцию после того, как порвал ахиллово сухожилие во время финального матча на «челленджере» в Лилле (Франция) с соотечественником Артюром Букье.

Фото: Из личного архива Пуя

«Операция прошла удачно. Всем спасибо», — написал Пуй на личной странице в социальных сетях.

Сразу после инцидента Люка Пуй заявил, что матч против Букье мог стать последним в его карьере из-за получения столь тяжёлой травмы. Однако затем в соцсетях Пуй выразил надежду на то, что сделает всё возможное, чтобы вернуться в профессиональный спорт. На данный момент он является 93-й ракеткой мира.

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