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У Александра Шевченко напополам сломалась ракетка при подаче в матче на турнире в США

У Александра Шевченко напополам сломалась ракетка при подаче в матче на турнире в США
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На турнире категории ATP-250 в Делрей-Бич (США) произошёл редкий случай. В матче первого круга у 88-го номера рейтинга представителя Казахстана Александра Шевченко напополам сломалась ракетка. Он играл против 328-го в мировом рейтинге американца Майкла Ммо.

Курьёзный инцидент произошёл во втором сете при счёте 5:5 30:0. Шевченко выполнял подачу, ракетка выскользнула у него из рук и разломалась на две части. Тот гейм Александр выиграл под ноль, но потерпел поражение на тай-брейке и уступил матч.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ммо победил с итоговым счётом 7:5, 7:6 (7:5). Во втором круге турнира в Делрей-Бич он сыграет с американцем Алексом Михельсеном.

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