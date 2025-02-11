Новак Джокович: я был удивлён, что многие посчитали успехом мой выход в полуфинал AO-2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал реакцию общественности на то, что он вышел в полуфинал Australian Open — 2025.

«Скажем так, я был немного удивлён тем, как много людей посчитали успехом мой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Возможно, это прозвучит немного глупо, но для меня, когда кто-то говорит «полуфинал», учитывая, чего я добился в своей карьере, это, безусловно, успех, но не то, для чего я приехал и чем был бы доволен», — приводит слова Джоковича Vijesti.

Напомним, в четвертьфиналe AO-2025 Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. В полуфинале с немцем Александром Зверевым серб снялся после первого сета из-за травмы бедра.