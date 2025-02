«Ей явно не место со мной». Журналист раскритиковал Серену за танец на Супербоуле-2025

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал легендарную теннисистку Серену Уильямс за её выступление в перерыве Супербоула-2025.

«Если я женат, и моя жена собирается присоединиться к троллингу своего бывшего, то пусть идёт к нему обратно, потому что ей явно не место со мной. Чего ты беспокоишься о нём, когда ты со мной? Пока-пока», — приводит слова Смита New York Post.

Уильямс выступила в роли подтанцовки у рэпера Кендрика Ламара во время трека Not Like Us, который является диссом на Дрейка. У Серены и Дрейка были романтические отношения в 2015 году. После расставания он неоднократно задевал теннисистку в своих треках.