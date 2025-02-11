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US Open объявил о глобальных изменениях в турнире смешанного парного разряда

US Open объявил о глобальных изменениях в турнире смешанного парного разряда
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Организаторы US Open сообщили о новом формате проведения турнира в смешанном парном разряде.

В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. В сетке будет 16 команд, восемь из которых будут формироваться на основе рейтинга теннисистов в одиночном разряде. Другие восемь дуэтов получат уайлд-кард.

Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета будут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта больше-меньше. При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.

Финал пройдёт в более классическом варианте, в первых двух сетах команды будут играть до шести выигранных геймов (без больше-меньше).

Отмечается, что все матчи состоятся на двух крупнейших кортах US Open — имени Артура Эша и Луи Армстронга.

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