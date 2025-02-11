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Надаль заявил, что не понимает ажиотажа вокруг одного из памятных матчей с Федерером

Надаль заявил, что не понимает ажиотажа вокруг одного из памятных матчей с Федерером
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не понимает, почему в его карьере особенно выделяют победный финальный матч Уимблдона-2008 против швейцарца Роджера Федерера.

«Не знаю, почему люди всегда говорят о финале Уимблдона 2008 года против Федерера. Этот матч был важной вехой в моей спортивной карьере, но на протяжении всей моей карьеры было много моментов, которые помогли мне продвинуться вперёд. Моменты, которые помогли мне продолжить карьеру, несмотря на трудности. Спорт всегда мотивировал меня достаточно для того, чтобы продолжать», — приводит слова Надаля Tennis365.

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