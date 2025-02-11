Юлия Путинцева проиграла Линде Носковой во втором круге турнира в Дохе

20-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она проиграла чешской спортсменке Линде Носковой (33-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. За это время Путинцева не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Носковой два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

В третьем круге «тысячника» в Дохе Линда Носкова встретится со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.