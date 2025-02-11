Ребекка Шрамкова — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Дохе

Сегодня, 11 февраля, пройдёт матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между 46-й ракеткой мира словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой и 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, занимающей 15-ю строчку в мировом рейтинге.

Поединок начнётся не ранее 16:20 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шрамковой и Андреевой.

Теннисистки впервые сыграют друг с другом. В первом круге Ребекка Шрамкова одержала уверенную победу над украинкой Ангелиной Калининой (6:2, 6:3). Мирра Андреева в волевой борьбе одолела американку Кэти Волынец — 4:6, 7:6, 6:4.