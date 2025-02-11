Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини обыграла Каролин Гарсию и вышла в третий круг «тысячника» в Дохе

Жасмин Паолини обыграла Каролин Гарсию и вышла в третий круг «тысячника» в Дохе
Комментарии

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором раунде она одержала уверенную победу над француженкой Каролин Гарсией (76-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 14:10 МСК
Каролин Гарсия
76
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Паолини не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гарсии три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал турнира в Дохе Жасмин Паолини поборется с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android