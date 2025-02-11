Жасмин Паолини обыграла Каролин Гарсию и вышла в третий круг «тысячника» в Дохе
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Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором раунде она одержала уверенную победу над француженкой Каролин Гарсией (76-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 14:10 МСК
76
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
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4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Паолини не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гарсии три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в четвертьфинал турнира в Дохе Жасмин Паолини поборется с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).
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