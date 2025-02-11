Соболенко — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Дохе
Поделиться
Сегодня, 11 февраля, пройдёт матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко и 26-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой.
Поединок начнётся не ранее 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Александровой.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 18:50 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Арины. Екатерина выигрывала у неё в финале Шэньчжэня-2017 (это был турнир ITF), в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022. Арина победила во втором круге Шэньчжэня-2019 (уже на турнире WTA), в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019, в четвёртом круге Уимблдона-2023 и в третьем круге US Open — 2024.
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
16:00
-
15:34
-
15:24
-
15:17
-
15:02
-
13:23
-
12:15
-
11:50
-
11:37
-
11:13
-
09:35
-
09:20
-
09:12
-
08:30
-
02:45
-
01:30
-
00:38
-
00:23
- 10 февраля 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:38
-
22:51
-
22:32
-
21:48
-
21:32
-
21:28
-
21:13
-
20:50
-
20:37
-
20:27
-
20:00
-
19:44