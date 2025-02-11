Соболенко — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Дохе

Сегодня, 11 февраля, пройдёт матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко и 26-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой.

Поединок начнётся не ранее 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Александровой.

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Арины. Екатерина выигрывала у неё в финале Шэньчжэня-2017 (это был турнир ITF), в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022. Арина победила во втором круге Шэньчжэня-2019 (уже на турнире WTA), в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019, в четвёртом круге Уимблдона-2023 и в третьем круге US Open — 2024.