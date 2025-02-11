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Соболенко — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Дохе

Соболенко — Александрова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Дохе
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Сегодня, 11 февраля, пройдёт матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко и 26-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой.

Поединок начнётся не ранее 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Соболенко и Александровой.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 18:50 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Арины. Екатерина выигрывала у неё в финале Шэньчжэня-2017 (это был турнир ITF), в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021 и в финале Хертогенбосха-2022. Арина победила во втором круге Шэньчжэня-2019 (уже на турнире WTA), в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019, в четвёртом круге Уимблдона-2023 и в третьем круге US Open — 2024.

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