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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе, где может сыграть с Андреевой

Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе, где может сыграть с Андреевой
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Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче второго круга она одержала победу над представительницей США Питон Стирнс (47-й номер рейтинга) — 6:2, 6:4.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Питон Стирнс
47
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Стирнс четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и словачкой Ребеккой Шрамковой.

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