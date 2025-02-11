Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе, где может сыграть с Андреевой

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче второго круга она одержала победу над представительницей США Питон Стирнс (47-й номер рейтинга) — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Стирнс четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и словачкой Ребеккой Шрамковой.