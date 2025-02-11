Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе, где может сыграть с Андреевой
Поделиться
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче второго круга она одержала победу над представительницей США Питон Стирнс (47-й номер рейтинга) — 6:2, 6:4.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 15:40 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
47
Питон Стирнс
П. Стирнс
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Рыбакина выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Стирнс четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Дохе Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и словачкой Ребеккой Шрамковой.
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
16:00
-
15:34
-
15:24
-
15:17
-
15:02
-
13:23
-
12:15
-
11:50
-
11:37
-
11:13
-
09:35
-
09:20
-
09:12
-
08:30
-
02:45
-
01:30
-
00:38
-
00:23
- 10 февраля 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:38
-
22:51
-
22:32
-
21:48
-
21:32
-
21:28
-
21:13
-
20:50
-
20:37
-
20:27
-
20:00
-
19:44