Кори Гауфф проиграла Марте Костюк во втором круге «тысячника» в Дохе
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она потерпела поражение от представительницы Украины Марты Костюк (21-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 5:7.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 15:40 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
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21
Марта Костюк
М. Костюк
Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Костюк два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В третьем раунде турнира в Дохе Марта Костюк встретится с победительницей польского дерби между Магдой Линетт и Магдаленой Френх.
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