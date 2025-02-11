Ребекка Шрамкова — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет второго круга в Дохе
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Сегодня, 11 февраля, проходит матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между 46-й ракеткой мира словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой и 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, занимающей 15-ю строчку в мировом рейтинге. После первого сета счёт 6:3 в пользу российской спортсменки.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шрамковой и Андреевой.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
46
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Теннисистки впервые играют друг с другом. В первом круге Ребекка Шрамкова одержала уверенную победу над украинкой Ангелиной Калининой (6:2, 6:3). Мирра Андреева в волевой борьбе одолела американку Кэти Волынец — 4:6, 7:6, 6:4.
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