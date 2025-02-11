Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе, уступив Елене Остапенко

23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она уступила 23-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко со счётом 6:7 (5:7), 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Самсонова семь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Далее Елена Остапенко встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини, которая во втором круге обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:4.