Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе, уступив Елене Остапенко
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23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она уступила 23-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко со счётом 6:7 (5:7), 5:7.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
23
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Самсонова семь раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Далее Елена Остапенко встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини, которая во втором круге обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:4.
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