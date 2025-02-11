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Костюк в матче с Гауфф обыграла самую высокорейтинговую соперницу в карьере на харде

Костюк в матче с Гауфф обыграла самую высокорейтинговую соперницу в карьере на харде
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк обыграла самую высокорейтинговую соперницу в своей карьере на харде. Во втором круге на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) Костюк одержала победу над третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф со счётом 6:2, 7:5.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 15:40 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Марта Костюк
21
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В третьем круге турнира в Дохе Марта Костюк встретится с победительницей польского дерби между Магдой Линетт и Магдаленой Френх.

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля; Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла Елены Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

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