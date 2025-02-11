Костюк в матче с Гауфф обыграла самую высокорейтинговую соперницу в карьере на харде

21-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк обыграла самую высокорейтинговую соперницу в своей карьере на харде. Во втором круге на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) Костюк одержала победу над третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф со счётом 6:2, 7:5.

В третьем круге турнира в Дохе Марта Костюк встретится с победительницей польского дерби между Магдой Линетт и Магдаленой Френх.

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля; Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла Елены Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (10:8), 6:2.