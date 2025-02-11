Ребекка Шрамкова — Мирра Андреева: россиянка уступила второй сет второго круга в Дохе

Сегодня, 11 февраля, проходит матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между 46-й ракеткой мира словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой и 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, занимающей 15-ю строчку в мировом рейтинге. Первый сет остался за россиянкой со счётом 6:3. Второй сет выиграла словацкая спортсменка (6:3).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шрамковой и Андреевой.

Теннисистки впервые играют друг с другом. В первом круге Ребекка Шрамкова одержала уверенную победу над украинкой Ангелиной Калининой (6:2, 6:3). Мирра Андреева в волевой борьбе одолела американку Кэти Волынец — 4:6, 7:6, 6:4.