Ребекка Шрамкова — Мирра Андреева: россиянка уступила второй сет второго круга в Дохе
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Сегодня, 11 февраля, проходит матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) между 46-й ракеткой мира словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой и 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, занимающей 15-ю строчку в мировом рейтинге. Первый сет остался за россиянкой со счётом 6:3. Второй сет выиграла словацкая спортсменка (6:3).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шрамковой и Андреевой.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
46
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|3
|3
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Теннисистки впервые играют друг с другом. В первом круге Ребекка Шрамкова одержала уверенную победу над украинкой Ангелиной Калининой (6:2, 6:3). Мирра Андреева в волевой борьбе одолела американку Кэти Волынец — 4:6, 7:6, 6:4.
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