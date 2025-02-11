«С днём рождения, мой друг». Новак Джокович поздравил Даниила Медведева

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поздравил с днём рождения чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева, которому сегодня, 11 февраля, исполняется 29 лет.

«С днём рождения, мой друг», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

29-летний Медведев — чемпион 20 турниров на уровне ATP, в числе которых победа на US Open — 2021 и Итоговом чемпионате 2020 года.

На официальном уровне Джокович и Медведев встречались друг с другом 15 раз, из них 10 раз побеждал серб и пять россиянин. Даниил не раз признавался, что в начале карьере Новак активно его поддерживал, с тех пор они состоят в дружеских отношениях.