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Фото: Елена Остапенко в матче с Самсоновой в Дохе «общается» с камерой Hawk Eye

Фото: Елена Остапенко в матче с Самсоновой в Дохе «общается» с камерой Hawk Eye
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37-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко в матче с 23-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) лицом к лицу «побеседовала» с камерой Hawk Eye. Что именно говорила Елена гаджету, в трансляцию не попало.

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Остапенко и Самсоновой завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Далее Елена встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини, которая во втором круге обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:4.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Людмила Самсонова
23
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		7
         
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла Елены Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (10:8), 6:2.

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