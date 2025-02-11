Фото: Елена Остапенко в матче с Самсоновой в Дохе «общается» с камерой Hawk Eye

37-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко в матче с 23-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) лицом к лицу «побеседовала» с камерой Hawk Eye. Что именно говорила Елена гаджету, в трансляцию не попало.

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Остапенко и Самсоновой завершился со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Далее Елена встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини, которая во втором круге обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:3, 6:4.

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла Елены Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (10:8), 6:2.