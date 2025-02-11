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Онс Жабер вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Чжэн Циньвэнь

Онс Жабер вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Чжэн Циньвэнь
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35-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла восьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:4, 6:2.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 17:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
8
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Онс Жабер
35
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Циньвэнь четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Жабер встретится с американкой Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Алисию Паркс со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

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