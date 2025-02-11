Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе, уступив Ребекке Шрамковой

Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе, уступив Ребекке Шрамковой
Комментарии

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дохе (Катар), уступила 46-й ракетке мира из Словакии Ребекке Шрамковой со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
Ребекка Шрамкова
46
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В её рамках Андреева шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Шрамковой три эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Далее Шрамкова встретится с седьмой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая во втором круге обыграла американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:4.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе, уступив Елене Остапенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android