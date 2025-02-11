Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе, уступив Ребекке Шрамковой
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дохе (Катар), уступила 46-й ракетке мира из Словакии Ребекке Шрамковой со счётом 6:3, 3:6, 5:7.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
46
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В её рамках Андреева шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Шрамковой три эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Далее Шрамкова встретится с седьмой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая во втором круге обыграла американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:4.
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