Шрамкова — первая словацкая теннисистка с 2011 года, обыгравшая в Дохе соперницу из топ-15

46-я ракетка мира Ребекка Шрамкова стала первой теннисисткой из Словакии, обыгравшей на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) соперницу из топ-15 со времён Даниэлы Гантуховой, которая в 2011 году победила Викторию Азаренко.

Во втором круге турнира в Дохе Шрамкова оказалась сильнее 15-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу представительницы Словакии.

Далее Ребекка Шрамкова встретится с седьмой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая во втором круге обыграла американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:4.

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.