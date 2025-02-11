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Шрамкова — первая словацкая теннисистка с 2011 года, обыгравшая в Дохе соперницу из топ-15

Шрамкова — первая словацкая теннисистка с 2011 года, обыгравшая в Дохе соперницу из топ-15
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46-я ракетка мира Ребекка Шрамкова стала первой теннисисткой из Словакии, обыгравшей на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) соперницу из топ-15 со времён Даниэлы Гантуховой, которая в 2011 году победила Викторию Азаренко.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 16:40 МСК
Ребекка Шрамкова
46
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Во втором круге турнира в Дохе Шрамкова оказалась сильнее 15-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу представительницы Словакии.

Далее Ребекка Шрамкова встретится с седьмой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, которая во втором круге обыграла американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 6:4.

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

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