Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 22-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В третьем круге Джессика Пегула встретится с победительницей матча между Дарьей Касаткиной (Россия) и Элиной Аванесян (Армения).