Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 22-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
22
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 3
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|7 7
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В третьем круге Джессика Пегула встретится с победительницей матча между Дарьей Касаткиной (Россия) и Элиной Аванесян (Армения).
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