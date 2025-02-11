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Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе

Джессика Пегула обыграла Элину Свитолину во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 22-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 17:05 МСК
Элина Свитолина
22
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В её рамках Пегула два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Свитолиной пять эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В третьем круге Джессика Пегула встретится с победительницей матча между Дарьей Касаткиной (Россия) и Элиной Аванесян (Армения).

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