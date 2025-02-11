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«Потихоньку возвращаюсь». Мария Шарапова показала видео с тренировки

«Потихоньку возвращаюсь». Мария Шарапова показала видео с тренировки
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео своей тренировки.

«Сильное тело — сильный ум. Потихоньку возвращаюсь в бокс спустя три года. Больше не делаю это ради силы, но это невероятное кардио. Раунды по три-четыре минуты. Я всё ещё поворачиваю ногу так, будто пробиваю форхенд», — подписала видео Шарапова, добавив эмодзи «смех до слёз».

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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