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Кот вышел на корт во время матча Александровой с Соболенко на турнире в Дохе

Кот вышел на корт во время матча Александровой с Соболенко на турнире в Дохе
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Необычный инцидент произошёл по ходу матча 26-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
3 		6 7 7
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Во втором сете при счёте 2:2 (30:40) на подаче россиянки на корте появился кот. Пауза в матче из-за необычного гостя составила меньше минуты, кот сам покинул корт.

Фото: скришот из трансляции

Первый сет поединка остался за Соболенко со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Екатерина Александрова во втором круге турнира в Дохе.

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