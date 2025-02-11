Кот вышел на корт во время матча Александровой с Соболенко на турнире в Дохе

Необычный инцидент произошёл по ходу матча 26-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Во втором сете при счёте 2:2 (30:40) на подаче россиянки на корте появился кот. Пауза в матче из-за необычного гостя составила меньше минуты, кот сам покинул корт.

Фото: скришот из трансляции

Первый сет поединка остался за Соболенко со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Екатерина Александрова во втором круге турнира в Дохе.