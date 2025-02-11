Кот вышел на корт во время матча Александровой с Соболенко на турнире в Дохе
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Необычный инцидент произошёл по ходу матча 26-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 5
|
|6
|7 7
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Во втором сете при счёте 2:2 (30:40) на подаче россиянки на корте появился кот. Пауза в матче из-за необычного гостя составила меньше минуты, кот сам покинул корт.
Фото: скришот из трансляции
Первый сет поединка остался за Соболенко со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Екатерина Александрова во втором круге турнира в Дохе.
Комментарии
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