Дарья Касаткина обыграла Элину Аванесян и вышла в третий круг турнира в Дохе
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 48-й номер мирового рейтинга Элину Аванесян из Армении со счётом 6:2, 6:3.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:15 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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48
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Аванесян ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Далее Дарья Касаткина встретится с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая во втором круге обошла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Комментарии
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