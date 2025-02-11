Екатерина Александрова — Арина Соболенко: россиянка сравняла счёт матча на турнире в Дохе

Завершился второй сет матча 26-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Вторую партию со счётом 6:3 выиграла россиянка, тем самым сравняв счёт. Первый сет с таким же счётом выиграла Соболенко.

Второй сет продлился 44 минуты. В его рамках Александрова реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных, Соболенко — один из двух.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Екатерина Александрова во втором круге турнира в Дохе.