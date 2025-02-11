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Александрова в матче с Соболенко одержала вторую победу над лидером мирового рейтинга

Александрова в матче с Соболенко одержала вторую победу над лидером мирового рейтинга
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга с первой ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) одержала вторую победу над лидером мирового рейтинга. В марте 2024 года она в 1/8 финала Майами победила Игу Швёнтек — 6:4, 6:2.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
3 		6 7 7
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча Александровой и Соболенко завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Дохе Александрова сразится с 32-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс.

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

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