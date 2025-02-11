Александрова в матче с Соболенко одержала вторую победу над лидером мирового рейтинга

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга с первой ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) одержала вторую победу над лидером мирового рейтинга. В марте 2024 года она в 1/8 финала Майами победила Игу Швёнтек — 6:4, 6:2.

Встреча Александровой и Соболенко завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки.

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Дохе Александрова сразится с 32-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс.

Соревнования в Дохе проходят с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой является вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.