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Стэн Вавринка уступил Нуну Боржешу на старте турнира ATP-250 в Марселе

Стэн Вавринка уступил Нуну Боржешу на старте турнира ATP-250 в Марселе
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) уступил 39-й ракетке мира португальцу Нуну Боржешу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6.

Марсель. 1-й круг
11 февраля 2025, вторник. 20:10 МСК
Нуну Боржеш
39
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 6
7 7 		6 1 3
         
Стэн Вавринка
158
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Боржеш пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Вавринки 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Нуну Боржеш встретится с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом, который в первом круге обыграл француза Клемана Шидеха со счётом 6:4, 6:4.

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