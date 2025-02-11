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Даниил Медведев показал торт, который получил на свой день рождения

Даниил Медведев показал торт, который получил на свой день рождения
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Российский теннисист, победитель Открытого чемпионата США — 2021, восьмая ракетка мира Даниил Медведев показал свой торт на день рождения. Сегодня, 11 февраля, ему исполнилось 29 лет.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Ранее россиянина в социальных сетях поздравили Новак Джокович и Карен Хачанов.

29-летний Медведев — чемпион 20 турниров на уровне ATP, в числе которых победа на US Open — 2021 и Итоговом чемпионате 2020 года.

Даниил Медведев сыграет на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Во втором круге россиянин встретится с победителем матча Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Гарол Майо (Франция).

Ранее на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) Даниил Медведев во втором круге уступил итальянцу Маттии Беллуччи со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

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