Паула Бадоса уступила Аманде Анисимовой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) уступила 41-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой со счётом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Бадоса два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Анисимовой один эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

За выход в четвертьфинал Аманда Анисимова поспорит с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, которая во втором круге обошла девятую ракетку мира американку Эмму Наварро.