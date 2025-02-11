Паула Бадоса уступила Аманде Анисимовой во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе
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10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) уступила 41-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой со счётом 4:6, 3:6.
Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 21:55 МСК
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
41
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Бадоса два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Анисимовой один эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
За выход в четвертьфинал Аманда Анисимова поспорит с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, которая во втором круге обошла девятую ракетку мира американку Эмму Наварро.
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