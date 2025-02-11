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WTA завершила расследование дела тренера Рыбакиной. Его отстранение оставили в силе

WTA завершила расследование дела тренера Рыбакиной. Его отстранение оставили в силе
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о завершении расследования в отношении тренера казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорвата Стефано Вукова. Его отстранение остаётся в силе.

«WTA подтверждает, что независимое расследование потенциального нарушения Кодекса поведения WTA
Стефано Вуковым завершилось. После этого процесса отстранение остаётся в силе. Чтобы сохранить конфиденциальность и целостность расследования и его результатов, WTA не будет раскрывать дальнейшие подробности. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы все вопросы решались справедливо и объективно в соответствии с Кодексом поведения WTA», — говорится в заявлении организации.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. Елена оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду. В конце января её сотрудничество с Иванишевичем завершилось.

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