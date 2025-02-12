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«Я вернусь сильнее». Соболенко опубликовала пост после поражения от Александровой в Дохе

«Я вернусь сильнее». Соболенко опубликовала пост после поражения от Александровой в Дохе
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала пост после поражения в матче второго круга на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) с 26-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой.

Фото: Из социальных сетей Арины Соболенко

«Спасибо Qatar Open. Я вернусь сильнее», — написала Соболенко и поставила эмодзи сложенных рук и кота.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
3 		6 7 7
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Во втором сете при счёте 2:2 (30:40) на подаче россиянки на корте появился кот. Пауза в матче из-за необычного гостя составила меньше минуты, кот сам покинул корт. Встреча Александровой и Соболенко завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки.

За выход в четвертьфинальный круг турнира в Дохе Александрова сразится с 32-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс.

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