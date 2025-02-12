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Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 11 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 11 февраля
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Во вторник, 11 февраля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). Второй круг. Результаты 11 февраля:

  • Каролин Гарсия (Франция) — Жасмин Паолини (Италия) — 3:6, 4:6;
  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Кристина Букша (Испания) — 6:2, 6:3;
  • Софья Кенин (США) — Алисия Паркс (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:2;
  • Линда Носкова (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 6:3;
  • Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина) — 2:6, 5:7;
  • Ребекка Шрамкова (Словакия) — Мирра Андреева (Россия) — 3:6, 6:3, 5:7;
  • Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:7, 5:7;
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:4;
  • Магда Линетт (Польша) — Магдалена Френх (Польша) — 7:5, 5:7, 6:4;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Онс Жабер (Тунис) — 4:6, 2:6;
  • Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) — 3:6, 6:7 (3:7);
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7);
  • Дарья Касакина (Россия) — Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 6:3;
  • Паула Бадоса (Испания) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 3:6.
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