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Турнир ATP-250 в Марселе: результаты игрового дня 11 февраля

Турнир ATP-250 в Марселе: результаты игрового дня 11 февраля
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Во вторник, 11 февраля, продолжится хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1-й круг. Результаты 11 февраля:

  • Лука Нарди (Италия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 2:6, 2:6;
  • Александр Бублик (Казахстан) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:4;
  • Люка Ван Аш (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7);
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Мануэль Гинар (Франция) — 7:5, 7:6 (7:4);
  • Клеман Шидех (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия) — 4:6, 4:6;
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:7 (4:7). 7:6 (7:1), 6:3;
  • Чжан Чжичжэнь (Китай) — Кентен Алис (Франция) — 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. На нём сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.

Календарь турнира в Марселе
Сетка турнира в Марселе
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