Стали известны подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной

Британское издание The Athletic раскрыло подробности о завершении расследования женской теннисной ассоциации (WTA) в отношении тренера казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорвата Стефано Вукова.

По информации источника, дисквалификация Вукова продлится год. Отмечается, что хорват совершал психическое и физическое насилие, приведшее к постоянным болезням Рыбакиной, называя казахстанскую спортсменку «глупой», а также утверждая, что «без него бы Елена собирала картошку в России». Кроме того, сообщается, что Вуков и Рыбакина жили в одной комнате в Мельбурне во время Australian Open.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, после чего стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. Елена оставалась без тренера до начала Итогового турнира WTA, на котором её наставником стал Горан Иванишевич. Однако в январе 2025 года она снова вернула Вукова в состав своей команды, а в конце января сотрудничество с Иванишевичем завершилось.

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