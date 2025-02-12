Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 12 февраля

В среду, 12 февраля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 2-й круг. Расписание 12 февраля: