Турнир WTA-1000 в Дохе: расписание игрового дня 12 февраля
В среду, 12 февраля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.
Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). 2-й круг. Расписание 12 февраля:
- 14:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
- 15:30. Елена Остапенко (Италия) — Жасмин Паолини (Италия).
- 15:30. Дарья Касаткина (Россия) — Джессика Пегула (США).
- 17:00. Линда Носкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша).
- 17:00. Екатерина Александрова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
- 17:00. Марта Костюк (Украина) — Магда Линетт (Польша).
- 18:30. Онс Жабер (Тунис) — Софья Кенин (США).
- 20:00. Аманда Анисимова (США) — Лейла Фернандес (Канада).
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