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Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 12 февраля

Турнир ATP-250 в Марселе: расписание игрового дня 12 февраля
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В среду, 12 февраля, продолжится хардовый турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1-й/2-й круг. Расписание 12 февраля:

  • 15:00. Уго Гренье (Франция) — Артюр Жа (Франция).
  • 15:30. Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Гарол Майо (Франция).
  • 17:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Отто Виртанен (Финляндия).
  • 17:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Люка Ван Аш (Франция).
  • 20:00. Карен Хачанов (Россия) — Хамад Меджедович (Сербия).
  • 21:30. Александр Бублик (Казахстан) — Уго Умбер (Франция).

Турнир в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, в прошлогоднем финале обыгравший болгарина Григора Димитрова.

Календарь турнира в Марселе
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