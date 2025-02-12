Дарья Касаткина — Джессика Пегула: где смотреть, во сколько начало матча 3-го круга в Дохе
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Сегодня, 12 февраля, пройдёт матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и американка Джессика Пегула, занимающая пятую строчку мирового рейтинга. Начало поединка запланировано на не ранее 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Касаткиной и Пегулы. Посмотреть прямую трансляцию матча можно в тематических сообществах «ВКонтакте».
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 15:30 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
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5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Пегулы (1-0 на харде). Джессика выиграла в Риме-2021 (7:5, 6:3) и в Токио-2023 (6:1, 6:0). Дарья же оказалась сильнее в Чарльстоне-2024, в полуфинале — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).
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