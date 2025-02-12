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Специалисты парного тенниса раскритиковали реформу микста на US Open — 2025

Специалисты парного тенниса раскритиковали реформу микста на US Open — 2025
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Теннисисты, специализирующиеся на выступлении в парном и смешанном парном разрядах, негативно высказались о нововведениях на турнире в миксте на Открытом чемпионате США — 2025.

Эллен Перес (Австралия): Скажите, что думаете, что парные игроки — это мусор, традиции переоценены, а возможность работать — это идея из прошлого, не говоря этого напрямую.

Ян Зелиньски (Польша): Никакой коммуникации с игроками, никаких мыслей по поводу того, что это может значить для карьер некоторых игроков, никакого уважения к истории и традициям. Грустно наблюдать.

Действующие чемпионы US Open в миксте Сара Эррани и Андреа Вавассори (Италия): Решение было принято без консультации с кем-либо, и нам ничего не остаётся, как его принять. Мы считаем глубокой несправедливостью то, что не уважают целую категорию игроков. Ставить деньги выше тенниса — это никогда не было хорошей идеей.

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