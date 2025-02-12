«Почему вы берёте интервью у меня?» Бублик — после матча с Гаске в Марселе

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик удивился, что у его соперника по матчу первого круга на турнире в Марселе (Франция), француза Ришара Гаске, не взяли интервью. Гаске завершит профессиональную карьеру по итогам «Ролан Гаррос» — 2025. Бублик одержал победу со счётом 6:4, 6:4.

«У меня вопрос: почему вы берёте интервью у меня, а не у него после этого матча? У него была действительно впечатляющая карьера, 20 лет в туре, около 1000 матчей, это невероятно. Не думаю, что я достигну таких цифр. Я желаю ему всего наилучшего, когда он завершит карьеру через несколько месяцев. Он легенда французского тенниса», — приводит слова Бублика We love tennis.