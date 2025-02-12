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«Почему вы берёте интервью у меня?» Бублик — после матча с Гаске в Марселе

«Почему вы берёте интервью у меня?» Бублик — после матча с Гаске в Марселе
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48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик удивился, что у его соперника по матчу первого круга на турнире в Марселе (Франция), француза Ришара Гаске, не взяли интервью. Гаске завершит профессиональную карьеру по итогам «Ролан Гаррос» — 2025. Бублик одержал победу со счётом 6:4, 6:4.

Марсель. 1-й круг
11 февраля 2025, вторник. 15:40 МСК
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Ришар Гаске
128
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

«У меня вопрос: почему вы берёте интервью у меня, а не у него после этого матча? У него была действительно впечатляющая карьера, 20 лет в туре, около 1000 матчей, это невероятно. Не думаю, что я достигну таких цифр. Я желаю ему всего наилучшего, когда он завершит карьеру через несколько месяцев. Он легенда французского тенниса», — приводит слова Бублика We love tennis.

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