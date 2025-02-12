«У меня не было дара, всё заслужил сам». Шварцман — об успехах в ATP-туре с ростом 170 см

Бывшая восьмая ракетка мира, полуфиналист одного турнира «Большого шлема» аргентинский теннисист Диего Шварцман в преддверии своего последнего турнира в карьере рассказал, как тяжело ему было играть в ATP-туре с низким ростом.

«Люди много упоминали мой рост, 170 сантиметров. Всегда говорили о моём весе, росте, некрупном теле. Никто не находится на вершине без высокого роста, это правда. Не буду врать, было тяжело. Приходилось очень много работать, чтобы мои соперники не чувствовали, что у меня меньше мощи. Я точно знаю, что рост очень важен в теннисе. Но более 50% успеха зависит от того, что вы делаете вне корта.

Мне очень нравится, когда мне говорят: «Ты был не только бойцом, но и очень хорошим теннисистом». Просто будучи бойцом, вы не будете на вершине спорта. Нужно хорошо играть в теннис, иметь хороший форхенд, подачу и движение. Я был в топе, потому что был хорош в этом виде спорта. У меня не было дара, я всё заслужил сам», — приводит слова Шварцмана сайт ATP.

32-летний Шварцман завершит карьеру на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе, который проходит на этой неделе.