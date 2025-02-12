«На результат повлияли многие факторы». Вихлянцева — о победе Александровой над Соболенко

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила матч второго круга на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором россиянка Екатерина Александрова обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко (3:6, 6:3, 7:6 (7:5)).

«Матч Екатерины Александровой против Арины Соболенко получился очень интересным. Интрига была до самого последнего, даже на тай-брейке, когда счёт сначала был 6:3 в пользу россиянки, затем белоруске удалось отыграться и взять два очка подряд, сократив отставание до минимума. Но, к сожалению, та ошибка Арины с бэкхенда по линии не позволила ей продолжить борьбу за победу в этой встрече. Соболенко допустила большое количество невынужденных ошибок во вчерашнем матче. Арина уже давно не играла хорошо в Дохе, иногда даже пропускала этот турнир. Поэтому я думаю, что на результат этого поединка повлияли очень многие факторы. Екатерина сейчас на ходу, потому что она выиграла «пятисотник» в Австрии. Всегда эта уверенность важна каждому игроку.

И Соболенко, и Александровой было удобно играть друг с другом, так как мячи летели быстро. Когда Арина забивала их в третьей партии на своей подаче и принимала навылет, то, по моему мнению, никто не может достать такие мячи. Они летят очень быстро и по месту. И процент попадания первым мячом, и процент выигранных очков на первой подаче был выше именно у россиянки, чем у белоруски, хоть и ненамного. Считаю, что у Соболенко была очень низкая реализация на первой подаче, хотя обычно она выигрывает с неё розыгрыши», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.