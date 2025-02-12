Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева — о Соболенко: бывают спады, выигрывать все турниры не получится

Вихлянцева — о Соболенко: бывают спады, выигрывать все турниры не получится
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева считает, что поражение белоруски Арины Соболенко в финале Australian Open — 2025 не повлияло на её выступление на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). Напомним, Соболенко во втором круге проиграла россиянке Екатерине Александровой.

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
3 		6 7 7
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Поражение от Мэдисон Киз в финале AO не повлияло на результат вчерашнего поединка. Арина Соболенко – это чемпионка, которая настраивается на каждый турнир по-новому. Да, бывают спады. Выигрывать все турниры не получится. Это нужно быть очень крутым игроком, может быть, без каких-то лишних эмоций и без ошибок.

Сложилось так, что Екатерина сейчас находится в отличной форме. Арина же, возможно, ещё не прошла акклиматизацию в Катаре. Мог повлиять и тот фактор, о котором я говорила ранее: белоруска давно не играла в Дохе. В Катаре своеобразные условия. На этом турнире матчи ставят на вечер, и становится уже вроде бы холодно. Мы видели, что Александрова играла в лосинах. Но я уверена, что Соболенко сейчас соберётся, настроится и проведёт хороший турнир в Дубае. Условия в ОАЭ ей будут подходить, так как там мяч летит ещё лучше», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Материалы по теме
«На результат повлияли многие факторы». Вихлянцева — о победе Александровой над Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android