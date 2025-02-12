Вихлянцева — о Соболенко: бывают спады, выигрывать все турниры не получится

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева считает, что поражение белоруски Арины Соболенко в финале Australian Open — 2025 не повлияло на её выступление на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). Напомним, Соболенко во втором круге проиграла россиянке Екатерине Александровой.
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«Поражение от Мэдисон Киз в финале AO не повлияло на результат вчерашнего поединка. Арина Соболенко – это чемпионка, которая настраивается на каждый турнир по-новому. Да, бывают спады. Выигрывать все турниры не получится. Это нужно быть очень крутым игроком, может быть, без каких-то лишних эмоций и без ошибок.
Сложилось так, что Екатерина сейчас находится в отличной форме. Арина же, возможно, ещё не прошла акклиматизацию в Катаре. Мог повлиять и тот фактор, о котором я говорила ранее: белоруска давно не играла в Дохе. В Катаре своеобразные условия. На этом турнире матчи ставят на вечер, и становится уже вроде бы холодно. Мы видели, что Александрова играла в лосинах. Но я уверена, что Соболенко сейчас соберётся, настроится и проведёт хороший турнир в Дубае. Условия в ОАЭ ей будут подходить, так как там мяч летит ещё лучше», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.
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