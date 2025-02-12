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«Надо отметить великолепную игру Кати». Селиваненко — о победе Александровой над Соболенко

«Надо отметить великолепную игру Кати». Селиваненко — о победе Александровой над Соболенко
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что не считает сенсационным поражение белоруски Арины Соболенко от россиянки Екатерины Александровой (6:3, 3:6, 6:7 (5:7)) во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

Доха (ж). 2-й круг
11 февраля 2025, вторник. 19:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 5
3 		6 7 7
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Не думаю, что каждое поражение лидеров мировой классификации надо называть сенсацией. Тем более что у Екатерины и Арины и до этого в личных встречах была практически равная история. Здесь надо прежде всего отметить великолепную игру Кати, которая в этом сезоне на подъёме.

Что же касается Арины, то, очевидно, вчера не был её лучший день, но опять-таки, сезон не может складываться из одних побед», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

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