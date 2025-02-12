«Надо отметить великолепную игру Кати». Селиваненко — о победе Александровой над Соболенко

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил, что не считает сенсационным поражение белоруски Арины Соболенко от россиянки Екатерины Александровой (6:3, 3:6, 6:7 (5:7)) во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Не думаю, что каждое поражение лидеров мировой классификации надо называть сенсацией. Тем более что у Екатерины и Арины и до этого в личных встречах была практически равная история. Здесь надо прежде всего отметить великолепную игру Кати, которая в этом сезоне на подъёме.

Что же касается Арины, то, очевидно, вчера не был её лучший день, но опять-таки, сезон не может складываться из одних побед», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.