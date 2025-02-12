Александрова — Мертенс: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Дохе
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Сегодня, 12 февраля, пройдёт матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встретятся 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и бельгийка Элисе Мертенс, занимающая 32-ю строчку мирового рейтинга. Начало поединка запланировано на не ранее 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Доха (ж). 3-й круг
12 февраля 2025, среда. 17:10 МСК
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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32
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Александровой (1-1 на харде). При этом последний раз они играли друг с другом ещё в 2021 году, в первом круге Олимпиады — там Екатерина победила со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.
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