Александрова — Мертенс: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Дохе

Сегодня, 12 февраля, пройдёт матч третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встретятся 26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и бельгийка Элисе Мертенс, занимающая 32-ю строчку мирового рейтинга. Начало поединка запланировано на не ранее 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Александровой (1-1 на харде). При этом последний раз они играли друг с другом ещё в 2021 году, в первом круге Олимпиады — там Екатерина победила со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.