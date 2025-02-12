Александр Бублик: помню, как Даниил Медведев мне сказал: «Невозможно попасть в топ-300»

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вспомнил разговор с россиянином Даниилом Медведевым о рейтинге ATP.

«Я был лучшим в своей академии, но, когда я начал ездить на турниры, у меня начали появляться сбои. Для меня АТP-тур казался совершенно недоступным. Помню один турнир Futures, в котором я участвовал вместе с Даниилом Медведевым. Мы были, наверное, в районе 900-х позиций в рейтинге. Он сказал мне: «Невозможно попасть в топ-300». Я был согласен. В итоге он был первой ракеткой мира, а я входил в двадцатку лучших.

На самом деле, я понял, что я хорош, только когда играл в юниорах. Я в одиночку, без тренера, вошёл в топ-20 лучших юниоров и занимал 180-е место в рейтинге. Как только у меня появились тренер и физиотерапевт, я поднялся в сотню лучших», — приводит слова Бублика We love tennis.