«Немного жалею». Александр Зверев — о своих словах после финала Australian Open — 2025

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что жалеет о своих словах, сказанных во время речи финалиста Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Я немного жалею, что сказал, что, возможно, я недостаточно хорош [для победы на «Шлеме»]. Я должен продолжать верить в себя и верить, что я достаточно хорош, чтобы выиграть турниры «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира, если буду продолжать совершенствоваться. В Австралии я был недостаточно хорош в тот конкретный день и в тот конкретный момент», — приводит слова Зверева Tennis365.